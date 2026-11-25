Общий стаж работы Клары Ивановой в медицине составляет более 50 лет, из которых более 40 — в одном отделении. Глава округа Михаил Собакин приехал к пенсионерке, чтобы поздравить ее с днем рождения.

С 1970 года, после окончания Кишиневского государственного медицинского университета, Клара Иванова трудилась в Чеховской областной больнице. Свой путь начинала участковым врачом-педиатром. Спустя два года получила специализацию по направлению «неврология» и до 1982 года работала врачом-ординатором неврологического отделения стационара. В 1982 году она возглавила это отделение.

«За годы труда она получила признание не только у пациентов. Кларе Григорьевне присвоено звание „Почетный гражданин городского округа Чехов“. Она является заслуженным работником здравоохранения Московской области. Пожелал Кларе Григорьевне крепкого здоровья, неувядающего оптимизма и еще долгих лет жизни», — отметил Михаил Собакин.