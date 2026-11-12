Общественный транспорт подготовили к зиме в Раменском округе

Ежедневно на регулярных маршрутах будут курсировать 175 автобусов. Весь подвижной состав полностью настроен на бесперебойную работу в зимних условиях.

Надежность пассажирских перевозок вышла на первый план в приходом холодов. Об этом сообщил руководитель отдела транспорта и дорожного хозяйства Александр Храпов на оперативном совещании администрации Раменского муниципального округа 10 ноября.

Специалисты проверили тормозные и ходовые системы, аккумуляторы, уплотнители дверей и, главное, работу салонных отопителей. Параллельно в округе специалисты продолжили работы по обновлению автопарка. В этом году на линии вышли 10 новых современных автобусов разных классов: два вместительных, два комфортабельных среднего класса, а также шесть микроавтобусов.

По запросам жителей на ключевых направлениях в округе уже введены изменения: на маршруте № 2 «платформа Фабричная — Совхоз» — вышел дополнительный автобус малого класса. На маршруте № 51 «станция Раменское — Кузяево» интервалы движения сокращены за счет добавления сразу трех автобусов малого класса. В маршруте № 78к «Полушкино — платформа Удельная» — добавлен удобный заезд к железнодорожной станции Родники.