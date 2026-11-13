Более 29 тысяч подарочных наборов для новорожденных выдали в Подмосковье

Свыше 29 тысяч подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали семьям с детьми с момента запуска программы в 2019 году. Более 2,8 тысячи комплектов родители получили с начала года.

Набор предназначен для мамы и новорожденного. В него входят более 50 предметов, в том числе детская одежда, средства гигиены, постельные принадлежности и другие необходимые вещи.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, при рождении ребенка родители могут самостоятельно выбрать подарок или получить вместо него денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Право на участие в программе имеют граждане России, если ребенок родился в медицинской организации Подмосковья и был зарегистрирован в областном ЗАГСе. При рождении двойни или тройни набор либо денежную выплату предоставляют на каждого малыша.

Подробная информация о системе родовспоможения региона размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также работает единый колл-центр по вопросам родовспоможения: 8 (800) 550-30-03.