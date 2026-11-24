Благодаря благотворительному фестивалю «Мини Юна-Фест», который прошел в торгово-развлекательном центре «МЕГА Химки», 14 кошек и одна собака обрели хозяев. Выставку-пристройство посетили более 600 человек, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» представил на мероприятии 35 питомцев — 25 кошек и 10 собак. Все они прошли вакцинацию и чипирование, имеют необходимые документы. Животных передавали новым владельцам бесплатно после собеседования с зоопсихологом. При этом семьи смогут получать консультации специалистов центра по вопросам здоровья и поведения питомцев на протяжении всей их жизни.

Для посетителей организовали лекции, мастер-классы и интерактивные занятия. Кроме того, более 30 гостей присоединились к благотворительной акции по сбору помощи животным, которые пока остаются в центре.

Как отметили в Минсельхозпроде Московской области, подобные фестивали не только помогают питомцам обрести семьи, но и способствуют формированию культуры ответственного обращения с животными.