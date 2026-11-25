С начала года штат государственных медицинских учреждений Подмосковья благодаря программе «Приведи друга» пополнили 390 специалистов. За рекомендацию коллег, успешно прошедших трудоустройство, сотрудники больниц и поликлиник могут получить премию до 128 тысяч рублей, сообщили в Минздраве региона.

Наиболее активно по программе трудоустраиваются медсестры, фельдшеры скорой помощи, участковые терапевты и педиатры, анестезиологи-реаниматологи.

«Программа „Приведи друга“ — один из дополнительных инструментов привлечения медицинских кадров в наши больницы и поликлиники. Она позволяет действующим сотрудникам рекомендовать коллег для трудоустройства и получать за это денежную выплату. С начала года в медицинские организации Подмосковья вышли на работу 390 „друзей“, из них 143 — это врачи, а 247 — средний медперсонал. А недавно мы расширили программу на водителей скорой помощи», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Размер вознаграждения зависит от специальности, опыта и квалификации приглашенного сотрудника. Половину суммы выплачивают после его трудоустройства, оставшуюся часть — через три месяца работы. Обязательные условия — оформление на полную ставку по основному месту работы и отсутствие трудоустройства в государственных медучреждениях региона в предыдущие полгода.

Подробнее об этой и других мерах поддержки медицинских работников Подмосковья можно узнать на сайте rabota-vrachom.ru.