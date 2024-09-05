Волонтерам из Электроуглей вручили медали за участие в гуманитарном конвое

ресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: ресс-служба администрации Богородского городского округа

Жители Электроуглей Иван Колосков и Андрей Зацепин с первых дней специальной военной операции активно принимают участие в сборе и отправке гуманитарного груза в зону проведения СВО. Труд волонтеров был отмечен медалями «Участник гуманитарного конвоя».

Гуманитарная помощь, которую собирают волонтеры Электроуглей, носит адресный характер. Они собирают заявки от подразделений, где служат не только военнослужащие из Богородского округа. Кроме помощи бойцам на передовой, волонтеры Электроуглей приезжают в госпитали, где лечат участников СВО, а также собирают помощь жителям Донбасса.

Волонтеры говорят, что это не только их награды, но и всего города Электроугли. Так как без помощи жителей не получилось бы собрать такое количество необходимого гуманитарного груза. Благодаря сплоченности и активному участию жителей волонтерам удается оказывать поддержку всем, кто в ней нуждается.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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