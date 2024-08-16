Два пункта временного размещения работают на территории Дзержинского городского округа. Там оказывается всесторонняя помощь жителям Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за атаки ВСУ. Их работу обсудили на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой муниципалитета Андроником Паком.

Один из пунктов работает на базе молодежного центра «Лидер», а другой — в общественной приемной «Единой России». Неравнодушные граждане могут прийти и сдать вещи первой необходимости, средства личной гигиены и продукты питания. На сегодняшний день удалось собрать 600 килограммов гумпомощи, которую передали нуждающимся.

«Очень важная работа. На сегодняшний день Подмосковье приняло из Курской области более 900 детей и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах, мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне и тоже вносит свою лепту», — отметил губернатор.