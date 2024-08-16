«Дзержинский не остался в стороне». Андрей Воробьев — о помощи эвакуированным из Курска

Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курской области в Дзержинском

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Два пункта временного размещения работают на территории Дзержинского городского округа. Там оказывается всесторонняя помощь жителям Курской области, которые были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за атаки ВСУ. Их работу обсудили на встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой муниципалитета Андроником Паком.

Один из пунктов работает на базе молодежного центра «Лидер», а другой — в общественной приемной «Единой России». Неравнодушные граждане могут прийти и сдать вещи первой необходимости, средства личной гигиены и продукты питания. На сегодняшний день удалось собрать 600 килограммов гумпомощи, которую передали нуждающимся.

«Очень важная работа. На сегодняшний день Подмосковье приняло из Курской области более 900 детей и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах, мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне и тоже вносит свою лепту», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
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