Итоги работы инспекторов жилнадзора за неделю подвели в Подмосковье

За прошедшую неделю инспекторы министерства по содержанию территорий и управляющие компании Подмосковья провели ремонт асфальта, детских площадок и мест общего пользования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Например, в Лобне покрасили малые архитектурные формы и детали игровой зоны у дома №20 на улице Заречной. В поселках Дрожжино и Боброво в Ленинском округе эвакуировали 10 неправильно припаркованных машин, а в Пушкинском заменили участок трубы горячего водоснабжения дома №18 на Трудовой улице.

Декоративные цветы высадили в клумбах вблизи дома №294 на улице Октябрьской Революции в Коломне, в деревнях Мишино, Жемово и Журавно в Зарайске обновили контейнерные площадки.

Помимо этого, в Красногорске привели в порядок места общего пользования в доме №24 на Успенской улице, в деревне Верхнее Шахлово в Серпухове ликвидировали навал мусора, а в Сергиевом Посаде покрасили и обновили цоколь дома №20 на Клубной улице.