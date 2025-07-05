Комплект маскировочных сетей передали из Балашихи в зону СВО

Председатель Общественной палаты в Балашихе, руководитель местного движения «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова стала инициатором отправки маскировочных сетей в зону СВО. Решение было принято после обращения супруги погибшего участника спецоперации.

Бойцам 135-го полка противовоздушной обороны в зоне СВО на Запорожском направлении передали шесть маскировочных сетей. Помощь организована при участии председателя Совета депутатов Геннадия Попова и муниципального депутата Марины Жировой.

«Эти жизненно важные для фронта сети сплели „Сетевые пчелки Балашихи“. Их кропотливая работа буквально спасает жизни наших бойцов, укрывая технику и позиции от вражеских дронов», — сказал Геннадий Попов.

Маскировочные сети, изготовленные вручную, помогают скрывать военную технику и позиции, защищая личный состав от воздушной разведки и ударов. Поддержка со стороны волонтеров и жителей округа остается важнейшей составляющей тылового фронта.