«Сказали ждать». Пассажиры застряли в Шереметьеве из-за задержек вылета из Москвы

Угроза беспилотников парализовала работу аэропорта Шереметьево. Здесь задержали более 170 рейсов и отменили около 50. В распоряжении 360.ru появились кадры обстановки в аэропорту.

Одна из пассажирок рассказала, что всем ожидающим посадки дали воду и сказали ждать. Причины задержки рейса не объяснили.

«Вылет должен был быть в 14:45, до сих пор нет понимания, когда вылетим. Каждый час пишут, что будет через час посадка, а когда наступает это время, опять продлевают на час», — возмутилась она.

По данным Росавиации, в субботу, 5 июля, из аэропорта Шереметьево временно перестали вылетать рейсы из-за ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны. Также на ситуация повлияли погодные условия. В Московском регионе зафиксировали усиление ветра.

Аналогичная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге. Вылеты и прилеты самолетов временно приостановили в аэропорту Пулково.