В музее-заповеднике Менделеева и Блока в усадьбе Боблово в городском округе Клин работает выставка «Театральный роман Л.Д. Менделеевой». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция приурочена к 145-летию со дня рождения Любови Дмитриевны Блок, дочери химика Дмитрия Менделеева и супруги поэта Александра Блока. В ней представлены подлинные документы, личные вещи и афиши спектаклей с ее участием.

Выставка рассказывает о пути Любови Дмитриевны в театре, который начался в 1898 году с роли Офелии на подмостках домашнего театра в Боблове. На сцене она взяла псевдоним Басаругина, служила в театре Веры Комиссаржевской, затем в театре Лидии Яворской и провинциальных труппах, работала со Всеволодом Мейерхольдом и выступала в Театре народной комедии Сергея Радлова.

Актерская карьера не сложилась, и Любовь Дмитриевна занялась изучением истории классического танца, наблюдая за уроками балерины Агриппины Вагановой. Эти знания легли в основу ее книги «Классический танец. История и современность».

Выставка продлится до 18 января 2027 года, возрастное ограничение 6+. Адрес: Московская область, г.о. Клин, д. Боблово, 11.