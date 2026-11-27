Соревнования по мини‑футболу, посвященные памяти заместителя начальника отдела государственного пожарного надзора по Воскресенскому району Главного управления МЧС России по Московской области Юрия Жучкова, стартовали в городском округе. Участие в турнире принимают шесть команд.

На торжественном открытии турнира с напутственными словами к участникам обратились заместитель главы округа Дмитрий Лебедев и начальник Воскресенского пожарно‑спасательного гарнизона Дмитрий Гребцов. Почетными гостями церемонии стали начальник 8-го ПСО ФПС ГПС Александр Панов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по. Воскресенску Дмитрий Тихомолов, глава территориального управления № 8 Владимир Ермаков, заместитель начальника ТУ № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Попов.

Борьбу за награды будут вести команды, представляющие разные подразделения пожарно‑спасательной службы: специальный отдел № 17 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России», ТУ № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас», Егорьевский, Воскресенский и Коломенский пожарно‑спасательные гарнизоны, а также студенты Воскресенского колледжа, обучающиеся по направлению «Пожарная безопасность».