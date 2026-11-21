В парке «Ривьера» в Можайске началась активная подготовка к открытию зимнего сезона. Праздничное оформление территории будет завершено к 1 декабря. В нижней части парка на главной сцене уже украшены сцена и новогодняя елка. К праздничному оформлению подключено 300 метров праздничной иллюминации, которая создает теплую атмосферу для посетителей. Напротив главной сцены обустроена тематическая зона очага, где гости смогут сделать памятные фотографии. Также в нижней части парка будут установлены фотозоны и тематические указатели для гостей города.

Подготовка продолжается: на следующей неделе планируется украшение верхней части парка. Праздничное оформление территории будет завершено к 1 декабря, а работа по украшению парка идет поэтапно. В нижней части парка на главной сцене уже украшены сцена и новогодняя елка, подключено 300 метров праздничной иллюминации, создающей теплую атмосферу для посетителей. Напротив главной сцены обустроена тематическая зона очага, где гости смогут сделать памятные фотографии. В нижней части парка также будут установлены фотозоны и тематические указатели для гостей города. На следующей неделе планируется украшение верхней части парка.

Директор парка «Ривьера» Александр Калинин прокомментировал подготовку к зимнему сезону. «Для нас важно, чтобы зимой у жителей и гостей Можайска было место, куда хочется прийти всей семьей — просто погулять, отдохнуть и почувствовать праздник. Новый год — это время тепла и встреч, и мы хотим, чтобы парк „Ривьера“ стал таким красивым и уютным пространством, где каждому будет приятно провести время. Будем рады, если наши гости уйдут с хорошим настроением и захотят вернуться сюда снова», — сказал Александр Калинин.

Подготовка к открытию зимнего сезона в парке «Ривьера» началась с оформления нижней части территории. На главной сцене уже украшены сцена и новогодняя елка, подключено 300 метров праздничной иллюминации. Напротив главной сцены обустроена тематическая зона очага для памятных фотографий. В нижней части парка будут установлены фотозоны и тематические указатели для гостей города. Праздничное оформление территории будет завершено к 1 декабря. На следующей неделе планируется украшение верхней части парка. Директор парка «Ривьера» Александр Калинин сообщил, что для жителей и гостей Можайска важно иметь место, куда хочется прийти всей семьей, чтобы просто погулять, отдохнуть и почувствовать праздник. По его словам, Новый год — это время тепла и встреч, а парк «Ривьера» должен стать красивым и уютным пространством, где каждому будет приятно провести время. Александр Калинин выразил надежду, что гости уйдут с хорошим настроением и захотят вернуться снова.