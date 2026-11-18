В школе Чехова-2 начал работу всероссийский проект общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Активисты движения подготовили для учащихся программу с командными, спортивными и творческими станциями.

Для школьников организовали серию тематических площадок, направленных на развитие гибких навыков и организацию полезного досуга в каникулярный период.

На станции «Лидерская» участники учились выстраивать взаимодействие в команде, пробовали себя в роли организаторов и развивали лидерские качества. Спортивная площадка объединила эстафеты, веселые старты и дружеские состязания: ребята проявили ловкость и научились поддерживать друг друга. Творческая станция стала пространством для мастер-класса по изготовлению открыток ко Дню матери — школьники подготовили подарки для своих мам.

Организаторы отмечают, что каждая станция дала участникам возможность попробовать себя в новом деле и найти единомышленников. В ближайшие дни программу «Каникулярных клубов первых» продолжат новые занятия и события.