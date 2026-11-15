Всероссийская рыбная ярмарка началась в Химках

Химки присоединились к гастрономическому проекту — всероссийской ярмарке «Русская рыба». Вместо одной привычной торговой площади для жителей подготовили новый удобный формат: отдельные палатки в разных частях округа с единым оформлением и выверенным ассортиментом.

«Главная задача такого формата — сделать качественную отечественную продукцию максимально доступной для химчан. Мы определили в округе семь востребованных локаций с удобной пешеходной и транспортной доступностью, чтобы жители могли совершать покупки по пути домой или во время прогулки», — сообщил заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

Проект реализуют в рамках совместной концепции Минпромторга России и Минсельхоза России для продвижения отечественной рыбной продукции. В Подмосковье новый ярмарочный формат объединил десять муниципалитетов, где суммарно предусмотрено около 30 специализированных точек. В Химках павильоны будут работать пять месяцев — с ноября 2026 года по 31 марта 2027 года. Семь брендированных палаток расположатся в разных микрорайонах города: на Ленинском проспекте, проспекте Мельникова, улицах Московской и Маяковского, в Транспортном проезде, а также сразу на двух площадках вдоль Юбилейного проспекта.

«Прямой выход российских рыбопромышленников к потребителю — это важный шаг как для экономики, так и для укрепления продовольственной безопасности страны. Подобные проекты сокращают цепочку посредников, что позволяет сохранять справедливые цены и качество продукта. Жители получают проверенные дары наших морей и рек в шаговой доступности, а отечественные предприятия — стабильный спрос и стимул для развития», — подчеркнул Александр Морозов.

Развитие современной ярмарочной торговли и поддержка российских производителей — одно из приоритетных направлений работы в регионе, которому уделяет особое внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ежемесячно в Подмосковье организуют около 200 ярмарок, где представлены фермерские продукты, домашние заготовки, мясная и молочная продукция, выпечка и изделия мастеров.