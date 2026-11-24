В поселке Тучково Рузского округа продолжается строительство котельной в западной части поселка. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По его словам, работы идут по плану. «Наша задача — обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение для каждого жителя Подмосковья», — отметил Воропанов.

Сейчас специалисты завершили бетонирование лотка для дренажной внутренней системы котельной. Параллельно идут работы по тепломеханической части: обвязка котлового контура, теплообменников и насосного оборудования. Кроме того, продолжается монтаж дымовой трубы.

Новая котельная должна повысить энергоэффективность объекта и обеспечить стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов поселка, а также снизить эксплуатационные издержки. Проект планируют завершить в следующем году.

В Рузском округе в этом году завершили строительство двух блочно-модульных котельных — в Брикете и Поречье. Они обеспечивают теплом и горячей водой около 1,5 тысячи жителей. В котельной на Студенческой в Тучково идет капитальный ремонт: часть основного оборудования введут в эксплуатацию до конца этого года. Все работы с учетом благоустройства планируют завершить в мае 2027 года.