Плату за проезд по Южно-Лыткаринской автодороге сейчас не взимают. Об этом сообщили в публикациях, опровергающих информацию о введении платы с 21 ноября.

Основанием для таких сообщений стало постановление правительства Московской области об использовании дороги на платной основе. Однако само постановление, принятое в соответствии со ст. 36 257-ФЗ, не означает, что плата начинает взиматься незамедлительно.

О дате фактического начала взимания платы будет сообщено на официальном сайте и на сайте оператора.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в «Макс».