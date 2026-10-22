Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

С 16 по 19 октября в Смоленске прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости», в которых приняли участие более 1000 спортсменов из 27 регионов страны. Лобню на турнире представляли воспитанники клуба «Центр-Восток».

Спортсмены показали высокие результаты. Золото завоевали Максим Магай и Софья Филиппова. Серебряную медаль получил Дмитрий Магай. Бронзовые награды у Даниила Телегина и Артема Марчука. Кроме того, Софья Филиппова и Максим Магай выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренера Евгения Лима. «Наши ребята в очередной раз проявили характер и мастерство. Конкуренция была серьезной, но ребята справились. Молодцы», — отметил тренер.

Ранее воспитанники «Центр-Восток» успешно выступили на межрегиональных соревнованиях «Запад-Восток» в Котельниках, завоевав 12 медалей.