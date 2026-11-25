В образовательных организациях Подмосковья 23 ноября прошли очередные занятия цикла «Разговоры о важном». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Ученики 1–5-х классов обсудили тему «Семья. Дела домашние»: роль семьи в жизни человека, распределение домашних обязанностей и важность взаимной поддержки. Учащиеся 6–11-х классов и студенты первого курса СПО поговорили о «Федоре Петровиче Гаазе» — враче, посвятившем жизнь помощи людям.

На примере деятельности Гааза ребята обсудили гуманизм, милосердие и уважение к человеческому достоинству. Ключевой темой стал девиз доктора «Спешите делать добро». Вместе с педагогами школьники рассуждали о значении помощи окружающим и ответственности за свои поступки.

«Семья учит нас заботе, взаимопониманию и ответственности друг за друга. Именно в близком кругу человек учится замечать чувства окружающих, поддерживать и помогать. Эти качества становятся основой милосердия — умения не проходить мимо чужой беды и находить возможность сделать доброе дело. Важно, чтобы дети видели эти ценности не только в словах, но и в поступках взрослых», — отметил руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.