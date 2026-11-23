Областной мастер-класс по народному танцу Министерство культуры и туризма региона организовало в доме культуры «Буревестник» в Ленинском округе. Занятие провела руководитель образцового хореографического коллектива «Надежда» Надежда Побединская.

Участие в мастер-классе приняли педагоги из домов культуры Подмосковья. На занятии разобрали базовые позиции и технику движений, а также уделили внимание характеру и эмоциональному наполнению народного танца.

Заместитель руководителя управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Лариса Лазарева отметила, что такие встречи важны для профессионального роста. Они дают возможность освоить новые методики, обменяться опытом и обсудить насущные вопросы.

«Знания, полученные на мастер-классе, помогут в подготовке новых постановок, а сам формат живого общения заряжает на дальнейшую работу», — подчеркнула Лариса Лазарева.