В Сергиевом Посаде 25 ноября прошел заключительный этап V регионального конкурса «Дружба народов — единство России» среди обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В мероприятии участвовал 51 обучающийся из 25 колледжей, техникумов и вузов Московской области. Конкурс проводился очно и заочно по двум номинациям: «Творческий номер народов России» и «Традиции и обычаи народов России». Участники представили вокальные и театральные номера, стихотворения, презентации и рассказы о культурном многообразии народов страны.

В очном этапе в номинации «Традиции и обычаи народов России» первое место заняли представители подмосковного колледжа «Энергия». Вторые места присуждены участникам из Государственного социально-гуманитарного университета и колледжа «Энергия», третьи — Колледжу космического машиностроения и технологий и Профессионально-педагогическому колледжу ГГТУ.

В номинации «Творческий номер народов России» первые места заняли представители колледжа «Энергия» и Сергиево-Посадского колледжа, вторые — колледжа «Энергия» и Раменского колледжа, третьи — Шатурского энергетического техникума и Сергиево-Посадского колледжа.

По итогам заочного этапа первое место заняли представители Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко, второе — Луховицкого авиационного техникума, третье — Государственного социально-гуманитарного университета.

Конкурс направлен на раскрытие творческих способностей обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, знакомство с культурой и традициями народов России. Мероприятие проведено при поддержке Центра инклюзивного профессионального образования подмосковного колледжа «Энергия».