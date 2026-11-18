В Московской области создали мобильную диспетчерскую платформу, которая отслеживает весь срок существования незаконной свалки — от обнаружения до ликвидации. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, раньше контроль за выявлением и ликвидацией свалок был далек от оптимального. «В процессе участвуют администрации муниципалитетов, надзорные и правоохранительные органы, и еще ряд сторон, данные о свалках разрознены, зачастую противоречивы, обмен информацией происходит медленно, что затягивает процесс ликвидации, а сам реестр свалок ведется вручную», — сказал Фирсов.

Платформа позволит автоматически назначать ответственных за ликвидацию свалки в зависимости от того, в чьей компетенции находится территория нарушения, а также от категории земель. Завершение ликвидации нужно будет подтвердить фотоматериалами с обязательной геопривязкой.

По данным министерства, внедрение проекта позволит исключить потерю данных, вдвое снизить количество повторных выездов на место нарушения и на порядок сократить «время жизни» каждой свалки.