Глава Люберец проверил капремонт детского стационара

В детском стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах продолжается капитальный ремонт. Строители приступили к монтажу системы медицинских газов.

Ход работ проверил глава округа Владимир Волков. Здание стационара построено в 1986 году, ремонт ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева по наказам в народную программу «Единой России».

«Подрядчик завершает обновление левой части здания. Здесь специалисты ведут внутреннюю отделку, монтируют инженерные сети, систему медицинских газов, входные группы, приступили к благоустройству территории», — отметил Владимир Волков.

Открытие обновленной части корпуса планируется в первом квартале 2027 года. После этого строители приступят к ремонту правой части здания. Полностью завершить капитальный ремонт планируется до конца 2028 года.