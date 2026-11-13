Компания «Мострансавто» начала тестировать белорусский автобус АВИОР

В «Мострансавто» начали тестовую эксплуатацию автобуса АВИОР белорусского производства. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Автобус работает на маршруте № 551 «Лесные Поляны (м/р Полянка) — Москва (м. ВДНХ)», где в течение двух месяцев будет проходить тестовую эксплуатацию. Пассажиры уже могут оценить его во время поездок.

АВИОР — междугородний автобус длиной 8,5 метра, рассчитанный на 29 пассажиров. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 180 лошадиных сил. и механической коробкой передач. Автобус оборудован антиблокировочной системой тормозов (ABS) и дисковыми механизмами на всех колесах.

В салоне установлены система кондиционирования и предпусковой подогреватель двигателя, есть USB-разъемы для зарядки устройств, откидные столики у сидений и полки для ручной клади. Багажное отделение объемом 2,8 кубических метра рассчитано на крупные вещи.

«Тестовая эксплуатация позволяет оценить работу новой техники в реальных условиях и получить обратную связь от пассажиров и водителей. Для нас важно, чтобы автобусы отвечали современным требованиям безопасности, были комфортными и подходили для работы на маршрутах Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты «Мострансавто» оценят технические возможности автобуса, его надежность и удобство эксплуатации на маршруте. Результаты испытаний помогут определить перспективы дальнейшего использования модели.