360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Компания «Мострансавто» начала тестировать белорусский автобус АВИОР

    Фото: Мострансавто

    В «Мострансавто» начали тестовую эксплуатацию автобуса АВИОР белорусского производства. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

    Автобус работает на маршруте № 551 «Лесные Поляны (м/р Полянка) — Москва (м. ВДНХ)», где в течение двух месяцев будет проходить тестовую эксплуатацию. Пассажиры уже могут оценить его во время поездок.

    АВИОР — междугородний автобус длиной 8,5 метра, рассчитанный на 29 пассажиров. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 180 лошадиных сил. и механической коробкой передач. Автобус оборудован антиблокировочной системой тормозов (ABS) и дисковыми механизмами на всех колесах.

    В салоне установлены система кондиционирования и предпусковой подогреватель двигателя, есть USB-разъемы для зарядки устройств, откидные столики у сидений и полки для ручной клади. Багажное отделение объемом 2,8 кубических метра рассчитано на крупные вещи.

    «Тестовая эксплуатация позволяет оценить работу новой техники в реальных условиях и получить обратную связь от пассажиров и водителей. Для нас важно, чтобы автобусы отвечали современным требованиям безопасности, были комфортными и подходили для работы на маршрутах Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    Специалисты «Мострансавто» оценят технические возможности автобуса, его надежность и удобство эксплуатации на маршруте. Результаты испытаний помогут определить перспективы дальнейшего использования модели.

    Читайте также

    Реконструкцию очистных сооружений проведут в Павловском Посаде

    Дошкольное отделение гимназии № 3 в Ивантеевке отремонтируют в 2027 году

    Отборочный турнир по киберспорту прошел в Люберцах

    Капремонт детской школы искусств № 3 завершат в Люберцах в декабре

    Олимпиада по математике «Вершина» начнется в Подмосковье 12 ноября

    В Подмосковье объявили набор на зимнюю «Неделю IT-донора»

    Почти 700 кубометров листвы вывезли с дорог Люберец за неделю

    Фронтовые волонтеры поздравили с юбилеем 95-летнего жителя Раменского

    Работы по наладке теплоснабжения провели в Химках

    Более 50 подростков сдали юнармейский норматив в Можайском округе

    Глава Воскресенска проверил готовность коммунальной техники к зиме

    Встречу с производителем рекламы провели в Химках