Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Каширский региональный оператор за неделю вывез 246,4 тысячи кубометров отходов с обслуживаемых территорий Подмосковья. Одновременно в муниципалитетах продолжили обновлять контейнерные площадки: за этот период там разместили 152 новые емкости для сбора мусора.

Основную часть вывезенного объема составили твердые коммунальные отходы — 184 тысячи кубометров. Еще 37,7 тысячи кубометров пришлось на крупногабаритный мусор, 9,1 тысячи — на отходы, собранные раздельно. Кроме того, регоператор вывез 15,4 тысячи кубометров несанкционированных отходов, спила и смета.

В рамках обновления контейнерного парка установили 83 бака для смешанных отходов, 60 емкостей для раздельного сбора и девять бункеров для крупногабаритного мусора.

Плановая модернизация помогает избежать переполнения контейнеров, предотвращает рассыпание отходов и улучшает качество коммунальной услуги для жителей региона.