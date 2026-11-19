Мошенники начали инсценировать похищение человека, чтобы запугать его самого и родственников и получить крупные суммы. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Сначала злоумышленники звонят жертве и убеждают, что ей угрожает опасность, вынуждая «спрятаться» — уехать в другой регион и прервать связь с близкими. Затем они связываются с родственниками, сообщают, что человек «похищен», угрожают расправой и требуют выкуп. Семья в панике, жертва не выходит на связь, и люди готовы перевести любые суммы, лишь бы спасти близкого.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, в ведомстве рекомендуют провести семейный инструктаж: рассказать о схеме детям, родителям и пожилым родственникам. Следует объяснить, что никакие «спецслужбы» или «безопасники» не будут заставлять человека прятаться от родных. Любой призыв прервать общение с семьей — признак работы преступников.

Главное правило: если вам звонят с угрозами в адрес близких, прервите разговор, сразу свяжитесь с тем, кто якобы «похищен», и обратитесь в полицию.

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