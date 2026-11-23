Компания «Реклайм» получила земельный участок площадью 4,9 гектара в Сергиево-Посадском округе без торгов для строительства производства пластиковых тележек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. На территории округа компания построит производственный комплекс общей площадью 15 тысяч квадратных метров, который обеспечат необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

«Реализация проекта позволит создать в округе 60 рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект реализуют в три очереди. Первую запустят до конца 2031 года, вторую — в 2034-м, третью — в 2035-м. После выхода на проектную мощность «Реклайм» сможет производить до 2000 тонн изделий из пластмассы в год.

Компания специализируется на производстве изделий из пластмасс, в том числе пластиковых тележек для торговых предприятий. Предприятие также выполняет заказы на литье пластмасс под давлением, изготовление и ремонт пресс-форм.

Участок предоставили по программе поддержки инвесторов под номером постановления «272». Она позволяет компаниям получать участки без торгов при условии выполнения инвестиционных обязательств, после чего инвестор вправе выкупить землю за 15% от ее кадастровой стоимости.