Жители Московской области с начала года более 11,6 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой «Выписка из реестра собственности» на портале госуслуг региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга бесплатна и доступна на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». По одной заявке можно получить информацию сразу по нескольким объектам областной или муниципальной собственности. Документ подтверждает факт учета объекта в реестре имущества, носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования.

Заявление могут подать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.