«Ваша роль бесценна». Воробьев — о работе специалистов психологической помощи участникам СВО
Андрей Воробьев наградил лучших специалистов психологической помощи бойцам СВО
В Подмосковье прошел форум специалистов, которые оказывают психологическую помощь участникам СВО и их семьям. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Это психологи семейных и реабилитационных центров, врачи, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и представители научного сообщества. Лучших специалистов наградил губернатор Андрей Воробьев.
Участники форума обсудили современные подходы к психологической поддержке, поделились опытом и рассмотрели практики работы с военнослужащими, ветеранами и их близкими.
Награждение лучших специалистов и добровольцев
Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам, а также медали «За храбрость» II степени добровольцам подразделения БАРС. Он поблагодарил собравшихся за работу и отметил, что помощь бойцам и их семьям требует участия профессионалов из разных сфер.
«Для меня большая честь сказать вам слова благодарности. Знаю, что часть из вас начинала свою деятельность с заботы о детях и старшем поколении. Сегодня ситуация требует еще большего вовлечения в то, что касается помощи нашим ветеранам, бойцам СВО и, конечно, их семьям. Поэтому ваша роль особенно ценна», — сказал он.
О важности психологической поддержки после возвращения с фронта рассказали и сами военнослужащие. Боец с позывным Тихий, за плечами которого четыре контракта и ранение, отметил, что адаптация к мирной жизни дается многим участникам боевых действий непросто. Разведчик с позывным Благой поделился личным опытом преодоления посттравматического стресса и рассказал о терапии, которую проходил в госпитале для ветеранов.
Среди награжденных — психолог службы сопровождения приемных семей Оксана Каюмова и педагог-психолог мобильной бригады детского центра имени Л. М. Рошаля Анна Имподистова. Обе получили ордена Преподобного Сергия Радонежского.
Поддержка участников СВО и их семей
В регионе действует комплексная система психологической помощи. Круглосуточную поддержку оказывают 135 специалистов, работающих на базе 41 социального учреждения. В больницах открыто 50 специализированных кабинетов, еще 31 муниципальный центр предоставляет детям и родителям психолого-педагогическую и социальную помощь.
Для поддержки участников СВО и их родственников объединили ресурсы семейных центров, медучреждений, фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. Родные военнослужащих могут обратиться в Комитет семей воинов Отечества или присоединиться к группам поддержки при муниципальных центрах.
В Подмосковье также организовали совместную реабилитацию бойцов и их близких. В центрах «Ясенки» в Подольске и имени Мещерякова в Сергиевом Посаде военнослужащие могут восстанавливаться вместе с семьями. В «Ясенках» предусмотрен бесплатный курс лечения для жен раненых бойцов.
Кроме того, с июня 2025 года в регионе работает служба экстренного реагирования. Ее мобильные группы выезжают на места кризисных происшествий, в том числе после атак беспилотников и ДТП.
Специалисты помогают пострадавшим справляться с острыми эмоциональными реакциями, осваивать приемы самопомощи и получать дальнейшую поддержку.