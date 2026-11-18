В Подмосковье прошел форум специалистов, которые оказывают психологическую помощь участникам СВО и их семьям. В мероприятии приняли участие около 300 человек. Это психологи семейных и реабилитационных центров, врачи, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» и представители научного сообщества. Лучших специалистов наградил губернатор Андрей Воробьев.

Участники форума обсудили современные подходы к психологической поддержке, поделились опытом и рассмотрели практики работы с военнослужащими, ветеранами и их близкими. Награждение лучших специалистов и добровольцев Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам, а также медали «За храбрость» II степени добровольцам подразделения БАРС. Он поблагодарил собравшихся за работу и отметил, что помощь бойцам и их семьям требует участия профессионалов из разных сфер. «Для меня большая честь сказать вам слова благодарности. Знаю, что часть из вас начинала свою деятельность с заботы о детях и старшем поколении. Сегодня ситуация требует еще большего вовлечения в то, что касается помощи нашим ветеранам, бойцам СВО и, конечно, их семьям. Поэтому ваша роль особенно ценна», — сказал он.

Фото: Вручение ключей от автомобилей ветеранам СВО и семьям погибших Героев / Медиасток.рф

О важности психологической поддержки после возвращения с фронта рассказали и сами военнослужащие. Боец с позывным Тихий, за плечами которого четыре контракта и ранение, отметил, что адаптация к мирной жизни дается многим участникам боевых действий непросто. Разведчик с позывным Благой поделился личным опытом преодоления посттравматического стресса и рассказал о терапии, которую проходил в госпитале для ветеранов. Среди награжденных — психолог службы сопровождения приемных семей Оксана Каюмова и педагог-психолог мобильной бригады детского центра имени Л. М. Рошаля Анна Имподистова. Обе получили ордена Преподобного Сергия Радонежского.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Поддержка участников СВО и их семей В регионе действует комплексная система психологической помощи. Круглосуточную поддержку оказывают 135 специалистов, работающих на базе 41 социального учреждения. В больницах открыто 50 специализированных кабинетов, еще 31 муниципальный центр предоставляет детям и родителям психолого-педагогическую и социальную помощь. Для поддержки участников СВО и их родственников объединили ресурсы семейных центров, медучреждений, фонда «Защитники Отечества» и общественных организаций. Родные военнослужащих могут обратиться в Комитет семей воинов Отечества или присоединиться к группам поддержки при муниципальных центрах.

Фото: Центр реабилитации «Ясенки» под Подольском / Медиасток.рф