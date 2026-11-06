Входную калитку отремонтировали в центре допобразования в Электроуглях

В Центре дополнительного образования детей и взрослых в Электроуглях отремонтировали входную калитку и подключили камеры видеонаблюдения. Ход работ проверил депутат Богородского округа Олег Кобляков.

Ранее на встрече депутата с руководителем учреждения Максимом Грачевым обозначили проблему: сломался замок на калитке. Для полноценной безопасности требовалось не только заменить его, но и подключить камеры видеонаблюдения, а также установить датчик. Вопрос взяли в работу без промедления.

Пятого ноября Олег Кобляков вместе с сотрудниками проверил результат: как система видеонаблюдения фиксирует происходящее у входа, как работают замок и датчик.

После осмотра входной группы прошла встреча в спортивном зале. Там удалось пообщаться с родителями, которые присутствовали на занятии. Они поделились предложениями и озвучили ряд просьб.

«Все просьбы и предложения зафиксировали. Будем прорабатывать их совместно со специалистами», — отметил депутат.

Работа по улучшению условий в Центре будет продолжена.