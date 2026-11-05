Росгвардия обеспечила охрану на концерте ко Дню народного единства в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из других правоохранительных структур обеспечили порядок и общественную безопасность во время Дня народного единства. Одной из главных площадок празднования стала «Live Арена» в Одинцове.

На сцене «Live Арены» состоялось выступление певицы Пелагеи. Безопасность гостей и участников мероприятия обеспечивали сотрудники ОМОН «Пересвет» и вневедомственной охраны.

Всего под усиленный контроль взяли более 50 площадей, парков и скверов Подмосковья, где прошли массовые гуляния и концертные программы.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия экипажи групп задержания максимально приблизили к местам массового пребывания граждан. Правоохранители были ориентированы на проявление повышенного внимания и бдительности, выявление подозрительных предметов и обеспечение комфортного и безопасного пребывания людей в общественных местах.

Благодаря слаженной работе нарушений порядка не допущено.