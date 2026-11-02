Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Раменском

Мероприятие началось с минуты молчания. Жители округа, представители Совета ветеранов, депутаты, школьники-кадеты и юнармейцы возложили цветы к мемориалу, чтобы почтить жертв политический репрессий.

Лидия Юдинских приняла участие в митинге вместе с молодежью. Женщина пришла к памятнику жертв политических репрессий, чтобы рассказать подрастающему поколению про своего отца. Каспар Каспарович Отт был репрессирован по национальному признаку.

«Первые три месяца отец воевал добровольцем на фронте. Потом пришел приказ, чтобы немцев всех убрать с фронта. Его отправили на тяжелые работы на рудниках, где он потерял здоровье, но трудился, несмотря ни на что, и смог выжить», сказала Лидия Юдинских.

Женщина также у памятника прочитала стихи, написанные в честь всех жертв политических репрессий.

«Мы должны помнить об этом, говорить своим детям, и показывать. В этом году я ездила в Магаданскую область, внуков с собой брала, чтобы они проехали по Колымской трассе и прикоснулись к этим трагическим страницам. У меня отец был арестован в марте 1937 года. 19 апреля ему исполнялось 18 лет, он уже был арестован, находился в тюрьме в это время», — рассказала председатель общественной организации жертв политических репрессий Раменского муниципального округа Любовь Денисова.

Памятные акции в Раменском проходят регулярно, чтобы сохранить историческую правду и передать ее молодежи.