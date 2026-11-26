В Раменском историко-художественном музее проходят выставки работ Рустама Курбанова «Восток-Запад» к 75-летию художника и его супруги Екатерины Штуц «Окно в детство». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В экспозиции Курбанова представлены пейзажи, созданные в путешествиях. Они показывают контраст между природой средней полосы России и южных стран: старинные улочки Самарканда, Хивы, Бухары и берега рек Волги и Меры.

Штуц представила работы маслом на холсте в реалистичной манере. В них прослеживаются воспоминания нескольких поколений одной семьи: детство художницы, взросление ее дочери и непростая юность матери. В экспозиции есть работы из дачных зарисовок с животными и цветочные композиции.

Курбанов и Штуц — выпускники Суриковского института, где они познакомились. Курбанов работал в традициях русской реалистической пейзажной живописи, отдельные его работы из цикла «Старая Москва» расходятся на аукционах. Произведения обоих хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставки продлятся до 17 января 2027 года. Подробная информация размещена на сайте Раменского художественно-исторического музея.