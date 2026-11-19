В Международный день отказа от курения, который отмечается 19 ноября, врач-педиатр и заведующая детским отделением городской поликлиники № 2 Людмила Медведева рассказала о последствиях употребления табачной и никотиносодержащей продукции. По словам специалиста, опасность представляют не только обычные сигареты, но и электронные устройства для курения, включая вейпы. Их использование может негативно сказаться на состоянии легких и привести к развитию серьезных заболеваний.

Медведева напомнила о важности профилактических обследований. Она рекомендовала ежегодно проходить флюорографию, особенно людям, у родственников которых были выявлены онкологические заболевания. По словам врача, отказ от курения и своевременное выявление болезней помогают снизить риски для здоровья.

«Необходимо отказаться от курения не только сигарет, но и от гаджетов для курения. Это вредит здоровью легких. Лечение болезни на ранних стадиях в разы эффективнее. Поэтому важно ежегодно проходить флюорографическое обследование, особенно если в семейном анамнезе есть пациенты с онкозаболеваниями», — подчеркнула Людмила Медведева.

Особенно уязвимы подростки. У молодых людей, которые курят, могут замедляться физическое и психическое развитие, а также нарушаться процессы роста. Кроме того, курение способно негативно влиять на репродуктивную систему женщин и создавать трудности с зачатием.

Врач подчеркнула, что универсальных средств, позволяющих легко избавиться от никотиновой зависимости, не существует. Поэтому лучше отказаться от вредной привычки до того, как она приведет к серьезным последствиям.