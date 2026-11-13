Кадры показывают, что дождь идет с большой интенсивностью. На видео из Солнечногорска видно, как потоки дождя освещают уличные фонари. В Ногинске из-за непогоды ухудшилась видимость, а мокрый асфальт отражает огни вывесок и автомобилей.

По прогнозу главного специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, дождь в Москве и Подмосковье продлится примерно до 06:00 субботы, 14 ноября. В регионе может выпасть до 15 миллиметров осадков. Ночью температура составит от нуля до +5 градусов.