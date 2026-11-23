На улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожном Балашихи началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В проект вложат 440 миллионов рублей, а завершить работы планируют до конца 2029 года.

Площадь здания составит 7,6 тысячи квадратных метров. Комплекс будет включать два корпуса, соединенных переходной галереей. В первом оборудуют бассейн, рассчитанный на 160 посетителей в смену, и два тренажерных зала общей площадью более 1,6 тысячи квадратных метров.

Во втором корпусе разместят еще один бассейн на 100 человек в смену, а также зону отдыха с парными. Кроме того, в комплексе предусмотрят помещения для занятий аэробикой и лечебной физкультурой.

После открытия здесь появятся 39 рабочих мест. Сопровождением проекта занимается Центр содействия строительству Московской области.

Контроль за ходом работ ведет Главгосстройнадзор Московской области.