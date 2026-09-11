Администрация Павловского Посада провела встречу с жителями Электрогорска

10 сентября молодежный центр Электрогорска стал площадкой для выездного заседания администрации Павлово-Посадского городского округа, в ходе которого жители обсудили с представителями власти актуальные вопросы развития территории. В центре внимания оказались темы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов и улиц, земельно-имущественных отношений, ремонта дорог, общественной безопасности и социальной поддержки населения.

Мероприятие прошло в формате прямого диалога, что позволило не только обозначить проблемы, но и детально обсудить каждую ситуацию. Жители пришли не только с жалобами, но и с предложениями по улучшению жизни в округе.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов поблагодарил жителей за активную позицию: «Спасибо за инициативу, неравнодушие и готовность участвовать в жизни нашего Павлово-Посадского городского округа! Лучшие перемены начинаются именно с такого честного разговора о том, что можно сделать лучше вместе».

По итогам встречи все поступившие вопросы были взяты на личный контроль руководства. «Не обещаю, что каждый из них можно решить сразу, но каждый требует внимания и обратной связи. Благодарю всех, кто нашел время прийти и поговорить лично», — подчеркнул Сергей Балашов.

Администрация напоминает, что записаться на следующий личный прием или предложить проведение выездной встречи в своем населенном пункте можно по телефону: 2-99-05.