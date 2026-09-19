Региональная акция «Я проголосовал» началась в Химках

Рядом с избирательными участками оборудованы фотозоны, где можно сделать снимок и опубликовать его в соцсетях с хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Инициативу запустили Общественная палата Московской области и региональный Штаб общественного наблюдения.

Акция носит нейтральный характер и не связана с поддержкой конкретных кандидатов или партий. Ее цель — популяризировать участие в голосовании.

«Пришла на участок, проголосовала и сфотографировалась у фотозоны. Теперь поделюсь фото со своими знакомыми. У нас в семье все голосуют, это уже традиция», — поделилась местная жительница Валентина Кузнецова.

В мероприятии также принял участие представитель политического объединения Вадим Корнюхин, который проголосовал на участке № 4116.

«Выборы — это прямой путь проявить свою гражданскую позицию. Каждый голос человека — это вклад в развитие своего города, своего региона, а в итоге — всей страны. Это возможность повлиять на решения, которые касаются каждого из нас», — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что все процедуры проходят в строгом соответствии с законодательством.

Все 118 избирательных участков в Химках работают с 08:00 до 20:00. Присоединиться к акции можно в любой из дней голосования.