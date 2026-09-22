Благоустройство дворовых территорий завершили в Электроуглях

Работы по созданию комфортной городской среды продолжаются в Богородском округе. В Электроуглях специалисты завершили благоустройство нескольких дворов, а в Старой Купавне продолжается обустройство пешеходных маршрутов.

Работы в Электроуглях провели по адресам: улица Школьная, дома 35 и 37, а также улица Советская, дома 5 и 7. Специалисты привели в порядок придомовые территории, обновили элементы благоустройства и сделали дворы более удобными для жителей.

После завершения работ горожане положительно оценили изменения. По их словам, обновленные территории стали комфортнее и уютнее для повседневного использования.

В Старой Купавне продолжается реализация программы «Народные тропы». На улице Матросова специалисты выполняют работы по асфальтированию и устройству оснований для тротуаров.

Программа направлена на обустройство наиболее востребованных пешеходных маршрутов. Благодаря этому передвижение жителей станет удобнее и безопаснее, особенно в межсезонье, когда грунтовые дорожки могут становиться труднопроходимыми.