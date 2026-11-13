Работы провели сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение» на пересечении улиц Дивочкина и Чехова. Также предприятие подготовило специализированную технику к предстоящей зиме.

Бригадир предприятия «Благоустройство и озеленение» Сергей Павлов рассказал, что рабочие выполнили укладку асфальта.

«Тут находятся колодцы водоснабжения, которые недавно отремонтировали, поэтому обычным катком в этой зоне работать было нельзя», — добавил он.

В работах задействовали самосвал и погрузчик. Асфальт из грузовика засыпали в ковш погрузчика, а затем работники бригады раскидывали его вокруг колодцев. Утрамбовывали асфальтную крошку с помощью виброплиты. Всего на объекте работали шесть человек.

На прошлой неделе в округе прошел смотр готовности техники к снегопадам. Главный инженер учреждения Сергей Плещеев рассказал, что к 1 ноября вся специализированная техника была переоборудована: навешены отвалы, оборудованы комбинированно-дорожные машины, а также заготовлена песко-соляная смесь для обработки дорог от наледи.