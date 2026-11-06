Перинатальный центр в Наро-Фоминске признали лучшей клиникой Подмосковья

Наро-Фоминский перинатальный центр шестой год подряд занял первое место среди государственных клиник Московской области по версии премии «ПроДокторов». В этом году учреждение также стало единственным перинатальным центром, вошедшим в десятку лучших клиник региона.

Кроме того, награды получили три сотрудника учреждения. Лучшей акушеркой признали Елену Корендясову, лучшим неонатологом — Максима Новикова, а лучшим гинекологом-эндокринологом — Дмитрия Канаева.

«За этими наградами стоит ежедневный труд всей команды: врачей, акушерок, медсестер, неонатологов. Но главная награда для нас — доверие наших пациентов, которое дороже любых титулов», — отметила главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Победителей премии «ПроДокторов» определяют на основании оценок и отзывов пациентов. Поэтому полученные награды отражают мнение людей, которые обращались за медицинской помощью в клинику.