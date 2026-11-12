Площадку для подготовки монтажников радиоэлектроники открыли в Коломне

Студенты колледжа «Коломна» получили возможность осваивать новую рабочую профессию в условиях, приближенных к производственным. Для этого учебное заведение совместно с Конструкторским бюро машиностроения открыло специализированный участок.

Новая площадка позволит учащимся получить навыки монтажа радиоэлектронной аппаратуры и подготовиться к дальнейшей работе на предприятии. Здесь оборудовали рабочие места, закупили необходимые инструменты и расходные материалы. Оснащение обеспечила НПК «КБМ», входящая в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех.

Создание участка стало частью совместной работы колледжа и предприятия в рамках федеральной программы «Профессионалитет», в которой партнеры участвуют второй год. Будущие специалисты смогут заранее познакомиться с производственными задачами и отработать необходимые операции. Это позволит им быстрее адаптироваться к работе после трудоустройства.

Обучение включает теоретическую и практическую части. Общая продолжительность курса составляет 56 часов. Основы профессии студентам преподает сотрудник колледжа, а практические занятия ведет специалист КБМ непосредственно на учебно-производственном участке, рассказал директор колледжа Михаил Ширкалин.

Во время подготовки учащиеся научатся работать с электрическими схемами, паять соединения и устанавливать радиоэлектронные компоненты — микросхемы, резисторы и конденсаторы. От точности выполнения этих операций зависит надежность работы оборудования.