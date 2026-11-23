В Хабаровске 21 ноября завершился всероссийский форум контрольных органов — 2026, который объединил более 900 участников из 87 регионов. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В работе форума приняли участие представители ведомства и ГКУ МО «Московская областная дирекция развития культурных и туристических инициатив». Главной темой стало обсуждение перехода от сокращения числа проверок к оценке реальной эффективности контроля.

На форуме представители Московской области представили результаты работы в туристической отрасли, в том числе проект «Чистый реестр». Он позволяет автоматически сверять данные о средствах размещения с базами ФНС и поддерживать актуальность реестра.

За высокие показатели по осуществлению регионального государственного контроля представители контроля в сфере туристической индустрии Московской области получили благодарственное письмо. Практики и цифровые решения региона планируют распространить на другие субъекты РФ.