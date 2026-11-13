Рождественские образовательные чтения открылись в Лобне

12 ноября в местном лицее глава округа Анна Кротова дала старт XXIV Рождественским образовательным чтениям — 2027. Тема этого года — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий».

На мероприятии также присутствовали председатель городского Совета депутатов Владимир Букин и духовник православной гимназии святитель Филарет Московский иерей Александр Казаков.

«Технологии меняют нашу жизнь, но главным ориентиром остается человек — его достоинство, нравственный выбор и ответственность. Они должны служить людям, не подменяя живое общение, личный пример и духовные традиции», — подчеркнула Анна Кротова.

Глава округа пожелала участникам плодотворной работы, интересных докладов и конструктивных дискуссий.

Ежегодные Рождественские чтения — это площадка для обмена опытом и обсуждения вопросов воспитания, а также возможность для юных жителей города проявить свои таланты.

Основные задачи мероприятия — историческое просвещение и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.