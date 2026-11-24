Более тысячи заявлений на изменение имени и фамилии ребенка поступило на портал госуслуг Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление онлайн могут жители региона, если ребенку не исполнилось 14 лет. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и приложить необходимые документы. Встроенный в услугу сервис проверит данные обо всех детях в информационной системе Минсоцразвития региона — останется выбрать ребенка из предложенного списка.

Кроме того, искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке файлы и выявляет некорректно загруженные. Это поможет исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.

Услуга «Выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья» — «Юридические вопросы». Результат поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.