Учитель информатики образовательного центра «Старт» Евгения Дреева из Ленинского округа приобрела квартиру по региональной программе «Социальная ипотека». Вместе с мужем она уже переехала в новое жилье.

Евгения преподает информатику восемь лет. По словам педагога, профессию она выбрала по призванию. Ей нравится не только делиться знаниями с учениками, но и помогать им открывать для себя мир технологий и определяться с будущей специальностью.

О возможности получить поддержку учитель узнала от директора школы в рабочем чате. Евгения решила подать заявку и в итоге получила сертификат на приобретение жилья.

Квартиру семья выбрала в жилом комплексе «Пригород Лесное». Одним из главных преимуществ стала близость к родным: неподалеку живет сестра Евгении со своей семьей. Удобным оказалось и расположение дома — дорога до работы занимает около пяти минут пешком, до метро можно дойти за 15 минут.

Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона. Участниками могут стать медицинские работники, учителя, молодые ученые, специалисты в сфере оборонно-промышленного комплекса и тренеры.