Объем поддержанного экспорта в Подмосковье увеличат до 120 млн долларов к 2029 году

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует к 2029 году увеличить объем поддержанного экспорта до $120 млн. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.

По ее словам, к 2029 году число экспортных контрактов, заключенных при содействии Фонда, планируется увеличить до 180.

Фонд является основным институтом поддержки экспортеров в регионе. За 10 месяцев 2026 года он оказал компаниям 1,7 тысячи услуг. Наибольшим спросом пользовались участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Всего состоялось 59 мероприятий: 16 международных выставок, 10 бизнес-миссий, пять встреч клуба экспортеров Московской области, три экспортных форума, а также 25 семинаров и вебинаров по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Фонд помогает малым и средним предприятиям выходить на зарубежные рынки и развивать существующие экспортные направления. Среди основных инструментов — участие в международных выставках и бизнес-миссиях, организация встреч с потенциальными покупателями, содействие в сертификации продукции и компенсация части расходов на транспортировку товаров. Для субъектов МСП участие в выставках, бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях предоставляется бесплатно. По направлениям сертификации и транспортировки предусмотрено софинансирование до 75% затрат.

Кроме того, Фонд предлагает акселерационные программы по внешнеэкономической деятельности, маркетинговые исследования, консультации, помощь в создании и модернизации сайтов, размещении на электронных торговых площадках, патентовании и переводе документов. Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».