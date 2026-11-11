Замглавы Солнечногорска поздравил полицейских с профессиональным праздником

В ОМВД по Солнечногорску 10 ноября прошло торжественное мероприятие по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел. На церемонии собрались ветераны службы и представители Общественного совета при ОМВД.

Поздравления личному составу адресовали заместитель главы муниципалитета Максим Барков и председатель Совета депутатов округа Марина Веремеенко.

За заслуги в службе отличившиеся правоохранители получили ведомственные медали, почетные грамоты МВД России и Министерства внутренних дел Московской области. Также полицейским вручили благодарственные письма от главы округа Константина Михалькова и Совета депутатов. Ряду сотрудников присвоили первые и очередные звания. Завершилась праздничная программа выступлениями местных творческих коллективов.

«От всей души благодарю каждого сотрудника за службу, мужество и преданность делу. За вашей работой стоит самое важное: безопасность и спокойствие людей. Возможность без опаски гулять по улицам, уверенность в том, что в трудную минуту есть кому помочь, и понимание, что закон и порядок не просто слова. Отдельные слова признательности ветеранам МВД за многолетний труд, опыт и верность профессии», — подчеркнул Константин Михальков.

С начала 2026 года сотрудники Солнечногорского ОМВД раскрыли 868 преступлений, достигнув показателя раскрываемости 75,2%. В их числе — 125 случаев, связанных со сбытом наркотиков, и 85 правонарушений экономической и налоговой направленности. По оценке МВД России, ОМВД округа занимает шестое место среди подразделений Московской области.