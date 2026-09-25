Администрация Солнечногорска провела встречу с жителями поселка Менделеево

Мероприятие в формате выездной администрации провели 24 сентября в доме культуры «Метролог». К представителям муниципалитета обратились 18 жителей, часть вопросов рассмотрели на месте, остальные взяли в работу.

На встрече обсудили благоустройство и содержание территорий, подготовку к отопительному периоду, запуск новой блочно-модульной котельной, строительство школы и другие темы.

«Жители обратились к нам по тем проблемным вопросам, которые их волнуют. Все заносим в протоколы, будем прорабатывать. По новой котельной: на следующей неделе должна быть проведена пробная топка, которая будет означать, что объект подготовлен к зиме», — отметил заместитель главы округа Эдуард Машковцев.

Жительница Марина Ручкина посещает такие встречи не впервые. По ее словам, по предыдущим обращениям удалось добиться положительного результата.

«Обращалась по уборке контейнерной площадки. Нас услышали, нам помогли. Большое спасибо, что проводите такие выездные администрации. Сейчас я пришла по вопросам деревни Льялово: дороги, тротуары, частые отключения электричества», — рассказала Марина Ручкина.

Выездные администрации проводят в Солнечногорске регулярно. Кроме того, глава округа ежемесячно проводит личный прием. Записаться можно по телефону 8 (800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.