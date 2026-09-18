Новый автобус вывели на маршрут № 37 в Богородском округе

Автопарк МАП 12 «Мострансавто» пополнился еще одним автобусом среднего класса — ПАЗ 320210 (Citymax 8). Машина уже вышла на маршрут № 37 и готова перевозить пассажиров.

Автобус рассчитан на 32 человека, в салоне установлено 22 сиденья. Компактные габариты позволяют транспортному средству уверенно маневрировать в плотном городском потоке, сохраняя при этом достаточную вместительность для востребованных направлений. Кузов выполнен из материалов с повышенной коррозионной стойкостью, а конструктивные решения помогают снизить уровень шума в салоне.

Техника оснащена дизельным двигателем с турбонаддувом экологического класса «Евро‑5» и шестиступенчатой механической коробкой передач. Для комфорта пассажиров предусмотрены система отопления, вентиляции и кондиционирования, USB‑разъемы для зарядки гаджетов и система информирования. Плавность хода обеспечивает пневматическая подвеска.

Особое внимание уделено доступности и безопасности. Автобус имеет низкопольную конструкцию и широкие дверные проемы — это упрощает посадку и высадку, в том числе для пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. В салоне оборудовано специальное место для инвалидной коляски, реализована система наклона кузова в сторону остановки, а пол покрыт противоскользящим материалом. Двери оснащены электроприводом и системой предотвращения защемления.

Безопасность контролируют комплекс видеонаблюдения, пневматическая тормозная система с АБС и дисковыми тормозными механизмами на всех колесах. Кроме того, автобус оборудован навигационной системой ГЛОНАСС/GPS и цифровым тахографом. Для водителя организовано отдельное рабочее место с регулируемым креслом и всем необходимым оборудованием для работы на маршруте.

Поступление новой техники — важный шаг в повышении качества транспортного обслуживания жителей Богородского округа. Современные автобусы делают поездки комфортнее, безопаснее и доступнее для всех категорий пассажиров.